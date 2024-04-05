На Одещині затримали підозрюваного у вчинені сексуального насильства над малолітнім хлопчиком

Правопорушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Про подію на спецлінію «102» повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився і розповів, що з ним сталося.

Негайно виїхавши за адресою родини, слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник серед дня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство.

Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на сміттєзвалищі на околиці населеного пункту.

31-річного фігуранта було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі достатньої кількості зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, що передбачено ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Чоловіка перевіряють на причетність до аналогічного злочину, скоєного відносно неповнолітньої дівчинки.

Відділ комунікації поліції Одеської області