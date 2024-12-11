На Одещині затримали серійного підпалювача державних та приватних об’єктів

Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев’ять будівель, зокрема магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення Пенсійного фонду та Центру надання адміністративних послуг.

Викрили палія співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно з працівниками відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та Управління СБУ в Одеській області.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до серії підпалів, які були скоєні на території Одеського та Подільського районів впродовж жовтня-листопада цього року, причетний 24-річний житель міста Чорноморськ. Чоловік був завербований невстановленою наразі особою під час пошуку заробітку в інтернеті. За обіцяні гонорари він вночі прибував на об’єкти, які вказував йому так званий куратор, розбивав у приміщеннях вікна, обливав легкозаймистою рідиною і підпалював.

Результат своїх дій зловмисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту.

За місцями мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили одяг та взуття, у якому він був при вчиненні злочинів, мобільний телефон та інші речі, що мають доказове значення у справі.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні семи підпалів за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні ще двох аналогічних злочинів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1059800 гривень. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення ще низки аналогічних злочинів на території Одеської та інших областей. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Одещини