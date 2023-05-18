На Одещині затримали злочинну групу, яка організувала незаконне видобування піску

До її складу входило четверо мешканців регіону. Вони без жодних дозвільних документів налагодили видобування корисних копалин із кар’єру, які збували фізичним особам та підприємцям. Фігуранти затримані, їм повідомили підозри.

17 травня слідчі обласної поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області затримали ділків під час збуту чергової партії піску – 400 тонн. Раніше правоохоронці задокументували продаж ще 300 тонн піску.

Не маючи жодних документів на проведення діяльності у сфері видобування корисних копалин, 43-річний чоловік запропонував своєму знайомому організувати спільний бізнес. Останній мав для цього усю необхідну спецтехніку – екскаватор та вантажні автомобілі. Він залучив як водіїв свого сина та ще одного місцевого мешканця.

Співорганізатор займався перевозкою піску з кар’єру до бази зберігання, його син – підшуковував клієнтів і доставляв незаконно здобуті копалини покупцям, третій спільник займався незаконним видобутком.

Наразі четверо учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особам повідомлено підозру за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили спецтехніку, незаконно видобутий пісок, «чорнові» записи та понад 550 тис. грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

За скоєне фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України