На Одещині затримали зловмисника, який позбавив життя чоловіка з Бахмута і приховав тіло

За підозрою у вбивстві 38-річного громадянина правоохоронці затримали 27-річного одесита. Правопорушник спричинив потерпілому несумісні з життям ножові поранення.

17 квітня до поліції звернувся житель селища Авангард і повідомив, що його товариш з Донеччини, який винаймає недалеко від нього квартиру, вже п’ять днів поспіль не виходить з ним на зв’язок. Під час оперативно-розшукових заходів в орендованій оселі правоохоронці виявили квартиранта без ознак життя, з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаних ран на шиї та тулубі.

Провівши поквартирний обхід, опитавши місцевих мешканців та встановивши коло спілкування бахмутця, за кілька годин поліцейські відновили перебіг подій, які передували злочину, і встановили, що до вбивства чоловіка причетний його знайомий з Одеси.

13 квітня приятелі разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка. Нетверезий гість схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним товариша: один раз у живіт і один – у шию. Потерпілий помер, а правопорушник, щоб приховати сліди злочину, загорнув тіло в килими та посипав їх пральним порошком. Після цього він поїхав додому в Одесу, де його згодом і розшукали правоохоронці.

З квартири, в якій проживав убитий, поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили молодому чоловіку про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини