На Одещині зловмисники привласнили більше 300 тисяч гривень з банківських карток громадян

Правопорушники заманювали громадян у свої тенета повідомленнями про виплати від міжнародної організації окремим категоріям населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. До допису було прикріплене посилання на сайт, який «крав» конфіденційну інформацію про наявні у відвідувачів банківські картки.

Викрили зловмисників оперативники ГУНП в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеса.

Поліцейські встановили, що за хакерською схемою стоять 18-річний житель Білгород-Дністровського району, його знайомий-одноліток з Одеси та 40-річний батько останнього.

Оборудка полягала в наступному: через спеціально створений чат-бот громадянам розсилалися повідомлення «Дія. Допомога від ООН» з пропозицією отримати від держави грошову допомогу в сумі 2200 гривень і посиланням на фішинговий сайт з інтерфейсом, схожим на «Приват 24». Шахрайський вебресурс виманював у відвідувачів реквізити їхніх платіжних карток. Ними в подальшому користувалися під час покупок товару в інтернет-крамницях. Речі, придбані за гроші, отримані в незаконний спосіб, перепродувалися.

За місцями мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, товар, придбаний за гроші потерпілих, накладні з поштоматів, де зловмисники отримували посилки, 20 тисяч гривень і 4800 доларів, виручені від продажу речей.

Нині встановлено, що зловмисники здійснили 40 покупок в різних віртуальних магазинах на загальну суму більше 300 тисяч гривень. Кому належали гроші, правоохоронці частково встановили. Тож просимо громадян, які можливо постраждали від дій правопорушників, звернутися до поліції за номером «102».

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, призначено комп’ютерно-технічну експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

За свої махінації чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наголошуємо громадянам! Для убезпечення себе від подібних випадків, не поспішайте вводити конфіденційну інформацію щодо платіжних карток. Порадьтеся з близькими, зв’яжіться з організаціями, від імені яких вам пропонують гроші, і уточніть інформацію. В усіх випадках, які викликають підозру, звертайтеся до поліції: там є фахівці, які добре знають, як протидіяти кіберзлочинам.

Відділ комунікації поліції Одеської області