На Одещині затримали чоловіка, який поранив з пістолета співмешканку

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, за яке йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про подію, що сталася в одному з сіл Балтської територіальної громади 3 серпня, поліцейських і «швидку» сповістив 72-річний господар обійстя. Поліцейським слідчо-оперативної групи він розповів, що перебував вдома, коли почув гучні крики у себе в дворі. Вийшовши з будинку з пістолетом «Stalker», пенсіонер побачив, що на подвір’ї сваряться його знайомі чоловік і жінка, яких він намагався заспокоїтися словесно. Але гість вирвав у нього з рук пістолет і здійснив прицільний постріл в груди своєї співмешканки, після чого пішов геть.

43-річну постраждалу каретою швидкої допомоги доправили в лікарню, де їй діагностували проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки та правої легені з правобічним гідротораксом. Ці тілесні ушкодження є небезпечними для життя в момент заподіяння і відносяться до категорії тяжких.

З місця події слідчі вилучили і скерували на експертне дослідження знаряддя злочину, з якого була поранена жінка, стріляну гільзу та набої.

41-річного правопорушника поліцейські затримали за кілька годин. Нині йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто в умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Подільське районне управління поліції Одещини