На Охтирщині чоловіка судитимуть за пропозицію хабаря працівникам поліції

Слідчі Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який запропонував правоохоронцям хабар за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

На минулому тижні увагу правоохоронців привернув автомобіль, яким керував 62-річний місцевий мешканець. Поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб та попросили чоловіка, який перебував за кермом, пред’явити посвідчення водія та документи на автомобіль.

Під час спілкування, правоохоронці помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік відмовився. Після цього, поліцейські склали відносно вказаного громадянина протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Зловмисник, бажаючи уникнути адміністративної відповідальності, запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США.

Поліцейські від грошей відмовились та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Однак, це не зупинило правопорушника, він відчинив задні дверцята службового автомобіля й поклав гроші на сидіння.

Працівники поліції викликали на місце події слідчо-оперативну групу та задокументували факт злочину.

На даний час слідчі Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України та скерували до суду обвинувальний акт.

Відділ комунікації поліції Сумської області