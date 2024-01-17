На Охтирщині викрили чоловіка, який намагаючись приховати один злочин, вчинив інший

Зловмисник працюючи водієм на одному із приватних підприємств скоїв крадіжку грошей, а щоб приховати вказаний факт підробив офіційні документи. Однак залишитися не викритим йому не вдалося, правоохоронці вже повідомили останньому про підозру.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 23-річний мешканець Охтирки, працюючи водієм на підприємстві, що займається виробництвом молочних продуктів, вирішив викрасти гроші в сумі більше ніж 3000 гривень.

Зловмисник отримав від касира підприємства грошові кошти для розрахунку з населенням при закупці молока. Після розрахунку останній викрав частину грошових коштів, а для того, щоб приховати злочин вніс до товарно-транспортної накладної та шляхового листа завідомо неправдиві відомості щодо обсягів прийнятої продукції та маршруту руху. Потім використав завідомо підроблені документи надавши їх при здачі продукції на підприємстві.

Правоохоронці на даний час вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) , ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області