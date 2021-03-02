На окраине Черноморска обнаружили тела двух мужчин, сбитых автомобилем

Минувшей ночью на обочине дороги возле села Молодёжное нашли тела двух мужчин. Полиция выясняет причины их гибели.

Об этом сообщает IT-3 по информации пресс-службы ГУНП Одесской области.

Также на трупах обнаружили повреждения, характерные для погибших в ДТП. Рядом полиция нашла обломки автомобиля.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют личности покойников и тех, кто может быть виновен в их смерти.

Полиция просит откликнуться свидетелей или очевидцев происшествия.