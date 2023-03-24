На окупованих територіях дітей змушують здавати кров для російської армії – правозахисниця

За словами правозахисників, російські військові ставляться до маленьких українців як до біоматеріалу.

На тимчасово окупованих територіях українських дітей примушують здавати кров для загарбників.

Як передає УНІАН, про це під час брифінгу в медіацентрі “Україна-Одеса” заявила адвокат, директор ГО “Східна правозахисна група” Віра Ястребова. “На захоплених територіях окупанти примусово направляють на здачу донорської крові для своїх солдатів українських дітей, школярів та студентів. Як вони люблять казати: “все для фронту, все для перемоги”. На місцеве населення їм байдуже, вони ставляться до нього як до матеріалу”, – сказала вона.

Крім того, за словами правозахисниці, на окупованих територіях є проблеми з постачанням ліків для хронічних хворих, немає препаратів замісної терапії, препаратів для лікування цукрового діабету, антибіотиків, знеболювального. “Тобто препаратів, які хворі люди мають приймати щодня. Ліки, які завозять окупанти, спрямовують для військових”, – наголосила Ястребова.

За даними правозахисників, також на окупованих територіях немає лікарів для цивільного населення. Зокрема, йдеться про медиків вузької спеціалізації.