На отриманні ₴350 тис. «відкату» за швидкий розрахунок за обладнання викрито директора КП на Житомирщині
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито посадовця комунального підприємства міста Житомира на вимаганні та одержанні від представника приватного товариства 350 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, директор комунального підприємства висловив представнику товариства, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 млн грн, вимогу надати неправомірну вигоду у виді так званого «відкату» за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.
Його було затримано під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму 175 тис грн. Раніше, у березні цього року, задокументовано отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди на таку ж суму.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі співробітниками Житомирським управлінням стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України та Головного управління Нацполіції в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet