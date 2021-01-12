На отриманні хабаря викрито посадовця Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці

Заступник начальника одного з відділів допомагав підприємцям отримувати посвідчення про проходження курсів з охорони праці.

Корупційну діяльність посадової особи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

За даними слідства, заступник начальника відділу Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці налагодив корупційний механізм видачі посвідчень про проходження курсів з охорони праці. За безперешкодне їх отримання підприємці повинні були заплатити від 5000 до 20 000 гривень.

У понеділок, 11 січня, поліцейські затримали посадовця після отримання чергового «траншу» від підприємця за «вирішення питання» – 8300 гривень неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України