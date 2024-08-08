На отриманні $5000 викрито благодійника та його пособника, які сприяли переправленню ухилянтів через держкордон
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя голову благодійного фонду та його посередника викрито та повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України. За сприяння благодійної організації, керівником якої є один із них, вирішувались питання щодо оформлення документів із опікунства над інвалідом, який потребує лікування в країнах ЄС. На підставі них ухилянт під приводом фіктивного супроводження людини з вадами безперешкодно перетинав державний кордон України. Ціна такої послуги коштувала від 10 до 15 тис. доларів США.
Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час отримання першої частини обумовленої винагороди. За домовленістю 5 тис. доларів США військовозобов’язаний повинен був заплатити відразу, решту – після проходження митного контролю.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.
Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно із групою слідчих відділу поліції № 2, №3 Запорізького РУП та Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратураTweet