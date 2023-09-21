На отриманні хабаря викрили посадовця Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Зловмисник обіцяв за 9000 доларів США не відстоювати у суді належним чином позовні заяви, згідно яких попередній керівник мав відшкодувати на користь держави близько 900 000 тисяч гривень втраченої вигоди.

В рамках відкритого кримінального провадження слідчі Подільського управління поліції задокументували посадовця Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Встановлено, що порушник, перебуваючи на посаді начальника відділу юридично-правового супроводу, згідно своїх функціональних обов’язків супроводжує позовні заяви відносно попереднього керівника підприємства, які наразі розглядаються в одному зі столичних судів щодо відшкодування ним упущеної вигоди в сумі близько 900 000 гривень.

Проте підозрюваний, маючи на меті незаконне особисте збагачення, запропонував адвокату відповідача за 9000 доларів США самоусунутись від судового процесу та не здійснювати необхідні заходи для проведення претензійно-позовної роботи в порядку регресу.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним другої частини обумовленої суми у розмірі 3000 доларів США. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Злочин було викрито за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Києва