На отриманні хабаря викрито правоохоронця з Кіровоградщини

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику сектору Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав і одержав від місцевого мешканця хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Сума неправомірної вигоди становила 120 тис грн.

Правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві, оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора