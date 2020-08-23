На озері в Шацькому районі невідомі з пістолетом нападають на відпочивальників
На озері Пісочне, що в селі Мельники Шацького району, хлопці нападають на відпочивальників із кулаками та погрожують пістолетом.
Про це інтернет-виданню «Волинь24» повідомили очевидці в суботу, 22 серпня.
За їхніми словами, п’ятеро хлопців їздять селом у неадекватному стані. З вікна автомобіля вони погрожують відпочивальникам пістолетом.
Молоді люди навіть організували бійку на березі озера – напали на компанію молодих людей: побили хлопців та погрожували дівчатам.Tweet