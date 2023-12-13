На Первомайщині посадовиця розтратила бюджетні кошти, придбавши газ за завищеними цінами

Начальник відділу освіти однієї із сільських рад району розтратила майже 172 тисячі гривень бюджетних коштів громади. За скоєний злочин жінці загрожує ув’язнення на строк до п’яти років.

Протиправну діяльність зловмисниці викрили слідчі Первомайського районного відділу поліції. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у січні 2021 року посадовиця, зловживаючи службовим становищем, безпідставно підписала та видала додаткові угоди на постачання природного газу, відповідно до яких придбала природний газ за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни. Своїми діями зловмисниця безпідставно розтратила на користь фірми-постачальника газу майже 172 тисячі гривень бюджетних коштів.

Слідчі райвідділу поліції на підставі зібраних доказів та проведених експертиз за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили посадовиці про підозру за ч. 2. 191 Кримінального кодексу України «Розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою, своїми службовими обов’язками» та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України «Видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів».

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Найближчим часом у суді вирішуватимуть питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Первомайський районний відділ поліції