На Первомайщині розкрито розбійний напад на родину фермера

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 39-річному мешканцю Одеської області за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, у грудні 2023 року у смт Криве Озеро підозрюваний разом з двома невстановленими особами проникли до будинку родини місцевого фермера – 74- річного чоловіка та його 69-річної дружини. Під погрозою ножа та зброї, зловмисники заволоділи грошовими коштами в сумі 4 тис дол США, 20 тис грн та зникли з місця події.

У ході вимагання грошей нападники погрожували власнику будинку відрізати вухо, ставили на спину увімкнену праску, наступали ногами на суглоби.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України та за клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура