На підприємстві у Дніпрі на бойову техніку для ООС встановлювали вживані деталі під виглядом нових

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області викрито посадових осіб приватного підприємства, які налагодили схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн. При цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт.

Використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових. З метою легалізації своїх дій вони укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. У подальшому така техніка направлялася до зони проведення ООС.

Наразі правоохоронцями проведено ряд обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучено документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Оперативний супровід у справі здійснюється Управлінням Служби безпеки України в області.

Досудове розслідування триває.

Офіс Генпрокурора