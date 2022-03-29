На Полонщині затримали 25-річного чоловіка, який погрожував своїм сусідам зброєю

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили зловмиснику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 7 років ув’язнення.

Подія мала місце 25 березня. Конфлікт між сусідами розпочався через «одвічну дилему» — межу.

Озброєний молодик намагався врегулювати спірні питання з сусідами і здійснив декілька пострілів зі зброї біля їхніх ніг. Погрожував розправою, а одного чоловіка ще й побив. Після скоєного зловмисник залишив місце події.

Після отримання повідомлення правоохоронці оперативно розшукали і затримали порушника. Наразі він перебуває під вартою.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили чоловікові підозри одразу в трьох злочинах, передбачених:

-ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї);

-ч.1ст.129 КК України (погроза вбивством);

-ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

За скоєне зловмисникові може загрожувати до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області