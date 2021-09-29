На Полтавщине «снимательница порчи» выманила у пенсионера 600 тысяч гривен

В Полтавской области, в городе Хорол 73-летний мужчина отдал 600 тысяч гривен «знахарке» за снятие порчи.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

По указанному факту начато уголовное производство по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Второй жертвой злоумышленников стала 83-летняя жительница Кременчуга. Она отдала 13 тысяч гривен своих сбережений двум мошенницам, которые представились работницами социальной службы и предложили обменять старые купюры на новые.

В полиции сообщили, что на данный момент в Украине не проводят замены старых денег на новые, тем более дома, и подчеркнули, что люди, которые навязчиво предлагают «снять порчу», являются мошенниками.

Напомним, ранее полиция оперативно задержала аферистов, которые выманили у 95-летней жительницы Николаева 1900 долларов США под предлогом операции для дочери. // Преступности.НЕТ