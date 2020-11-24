На Полтавщині браконьєри при спробі втечі протаранили човен поліцейських (фото, відео)

Серед правопорушників — колишній інспектор рибоохоронного патруля. Після невдалої спроби втекти і уникнути відповідальності чоловік заявив, що правоохоронці нанесли йому тілесні ушкодження. Цю інформацію перевіряють представники Державного бюро розслідувань.

Порушників виявила мобільна група Управління авіації та поліції на воді спільно із активістами ГО «Речной Дозор» під час відпрацювання на річці Дніпро. Човен без номерних знаків із двома рибалками помітили 24 листопада, близько 6-ї ранку, на Кам’янському водосховищі у Кременчуцькому районі.

Браконьєри намагалися втекти, протаранивши плавзасіб правоохоронців. Однак завдяки професійним діям поліцейських правопорушників зупинили. З’ясувалося, що один із браконьєрів – 36-річний рибалка – донедавна працював інспектором полтавського рибоохоронного патруля. Після викриття та невдалої спроби втечі правопорушник заявив, що поліцейські нанесли йому тілесні ушкодження. Тож для перевірки цієї інформації на місце події викликали представників Державного бюро розслідувань.

Слідчо-оперативна група поліції вилучила у браконьєрів 600 кілограмів риби, 1,5 кілометри мисинових сіток та плавзасіб. Орієнтовна сума збитків становить 350 тисяч гривень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 (Незаконний рибний промисел) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини