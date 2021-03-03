На Полтавщині чоловік торгував неіснуючими ліками через чат мобільного додатку

Поліція підозрює 23-річного миргородця в інтернет шахрайстві з лікарськими засобами.

За даними поліції, 23-річний миргородець, використовуючи чат спільноти створеної для продажу лікарських засобів, надсилав sms-повідомлення, в яких пропонував продати ліки за ціною нижче ринкової. Шахрай просив перерахувати на його рахунок домовлену суму за продаж лікарських засобів, після чого видаляв свій акаунт. Але через певний час реєструвався на сайті під іншим номером телефону і знову пропонував до продажу неіснуючі ліки.

Наразі поліції відома причетність підозрюваного принаймні до семи оборудок з продажем неіснуючих ліків, жертвами яких стали жителі різних областей України.

“Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні сімох шахрайств (ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Однак ми впевнені, що епізодів його злочинної діяльності значно більше”, — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Андрій Тюков.

На даний час правоохоронці встановлюють реальну кількість потерпілих. // poltavske.tv