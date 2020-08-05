На Полтавщині чоловік з предметом, схожим на вибуховий пристрій, погрожував розправою рідним (фото)

5 серпня, близько 10-ї години ранку, поліція Лубенського району отримала повідомлення про родинний конфлікт у селі Солониця.

За інформацією, яку до поліції телефоном повідомили місцеві жителі, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожує дружині та її матері розправою.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та наряд сектору реагування патрульної поліції Лубенського відділу, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Поліцейські припинили протиправні дії правопорушника та провели огляд помешкання й прилеглої території.

Під час обстеження поліція виявила предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Ймовірний боєприпас спрямували на експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 (Погроза вбивстом) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція готує процесуальні документи для повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини