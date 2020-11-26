На Полтавщині іноземця та його адвоката затримали на спробі підкупу слідчого поліції

Громадянин однієї з сусідніх країн разом зі своїм адвокатом запропонував старшому слідчому поліції Полтавської області хабаря за повернення вилученого автомобіля. Транспортний засіб працівники поліції вилучили в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом розбещення неповнолітньої особи.

До Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація від старшого слідчого одного з відділень поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області про корупційну пропозицію. 38-річний мешканець Дніпропетровщини, громадянин сусідньої держави, разом зі своїм 44-річним правозахисником запропонували поліцейському неправомірну вигоду за повернення автомобіля, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ГУНП у Полтавській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Хабародавців затримали під час передачі поліцейському обіцяної «винагороди» – 8,4 тисяч гривень. Гроші вилучено.

Наразі обох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується вручення їм підозри. За спробу підкупу службової особи чоловікові та його адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України