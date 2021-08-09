На Полтавщині колишнього міського голову звинувачують у привласненні близько півмільйона гривень бюджетних коштів

Обвинувальний акт відносно колишнього міського голови, якому інкримінують підробку документів та привласнення коштів місцевого бюджету міської ради, спрямовано до суду.

Слідчі відділу №3 (Карлівка) Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, вручили ексчиновнику обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (частина 4 статті 191), використання завідомо підробленого документа (частина 4 статті 358) та службове підроблення (частина 1 статті 366).

Нагадаємо, посадовця викрили у службовому зловживанні у травні цього року. Слідчі поліції спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань встановили, що чиновник підробив рішення міської ради в частині затвердження заробітної плати міському голові.

Фіктивний документ він використав як підставу для подальшого нарахування премій та матеріальних допомог. Загальна сума коштів, яку привласнив посадовець з місцевого бюджету, становить понад 460 тисяч гривень.

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за матеріалами відділу поліції №3 (Карлівка)

Полтавського РУП)