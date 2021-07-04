На Полтавщині місцеві мешканці та поліція затримали грабіжника

Слідчим поліції Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До Кременчуцького районного управління поліції 2-го липня, близько 16-ї години, звернулися кременчуківці, які повідомили, що на пляжі, по вулиці Лікаря Богаєвського, невідомий чоловік відкрито заволодів речами у 14-річного хлопця. Після скоєння злочину грабіжник намагався втекти, однак йому завадили відпочивальники, які й передали правопорушника поліцейським.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила особу зловмисника. Ним виявився 31-річний раніше неодноразово судимий місцевий мешканець.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «За фактом грабежу відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено. Наразі чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.У разі доведення вини судом фігуранту загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)