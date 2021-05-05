На Полтавщині молодик підробляв довідки про негативний результат ПЛР на COVID-19 для виїзду за кордон

У підробці медичних документів та їх реалізації через Інтернет-месенджер підозрюють 21-річного мешканця Кременчука. За адресою проживання молодика під час санкціонованого обшуку вилучили ряд речових доказів: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та гроші.

Незаконну оборудку припинили працівники Кременчуцького райуправління поліції спільно з регіональним підрозділом кіберполіції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.

Поліцейські встановили, що молодик пропонував через різні Інтернет-канали оформити необхідну довідку без здачі аналізу за умовно невеликі гроші — близько 250 гривень за одну.

Іван Жук, начальник Кременчуцького райуправління поліції, повідомив: «Кременчуківець розмістив оголошення про можливість замовлення довідок про негативний результат тесту на COVID-19 на понад 150 Інтернет-ресурсах. На даний час слідчі встановлюють кількість осіб, які скористалися послугами фігуранта. Слідчі здійснюють розслідування за ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції