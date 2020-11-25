На Полтавщині організована злочинна група підробляла медичну документацію

У скоєнні ряду злочинів, пов’язаних з фальшуванням документів, поліція обґрунтовано підозрює п’ятьох жительок Кременчука. Серед учасників злочинної групи є й діючі медичні працівники. Найближчим часом фігурантам планують вручити підозри та обрати запобіжні заходи.

Злочинну групу, яка тривалий час займалася незаконною діяльністю, задокументували працівники Кременчуцького відділу поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. У складі угруповання працювали як діючі медичні працівники, так й колишні медики та працівники санепідемстанції. Найстаршій учасниці злочинної схеми 64 роки, наймолодшій – 27.

Слідчі провели понад 10 санкціонованих обшуків за адресами проживання фігуранток, а також в медичних закладах Кременчука. Під час обшуків вилучили готівку, печатки та штампи медзакладів, медичну документацію, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони.

Іван Жук, начальник поліції Кременчука, зазначив:

«Серед вилучених під час обшуків документів є санітарні книжки працівників кафе, ресторанів, навчальних закладів, які не проходили флюорографічного обстеження. Відповідні штампи і відмітки лікарів проставляли в квартирі однієї з учасниць злочинної групи.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавської області