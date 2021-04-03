На Полтавщині поліцейські припинили спробу рейдерського захоплення сільгосппідприємства

Інформація про рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, яке розташоване на території Гребінківського району Полтавщини, надійшла до поліції області 2-го квітня. Слідчі та оперативники обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, спільно із працівниками Лубенського відділу поліції, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення, правопорушення припинили. Наразі фігуранти злочину встановлені. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Отримавши інформацію про рейдерське захоплення підприємства, на місце події одразу прибули наряди поліції, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. За попередньою версією слідства встановлено, що до вказаного підприємства увірвались невідомі особи, які заявили, що вони є представниками охоронної фірми і прибули з метою надання охоронних послуг. Дані особи не допустили директора підприємства до свого робочого місця. Поліцейські, які прибули на місце події, негайно вжили відповідні законні заходи щодо припинення правопорушення».

Він додав, що у ході проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що службові особи (колишні директори) зазначеного підприємства, діючи у змові між собою, організували злочинну схему та шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів протиправно заволоділи майном «СТОВ» чим заподіяли останнім велику шкоду. На підставі зібраних доказів, слідчими слідчого управління та оперативниками територіальних підрозділів ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України, двох організаторів вказаного кримінального правопорушення (колишніх директорів підприємства) затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до юридичної відповідальності й інших, причетних до вчинення злочину осіб.

За фактом протиправного заволодіння майном підприємства тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом фігурантам загрожує до 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією слідчого управління ГУНП області)