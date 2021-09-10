На Полтавщині поліцейські викрили осіб у незаконному рибному промислі на суму близько ₴1,5 млн.

На Полтавщині водні поліцейські Кременчуцького райуправління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу, 9 вересня виявили порушення правил промислового вилову водних живих біоресурсів на Кременчуцькому водосховищі в районі селища Градизьк, Кременчуцького району.

Вилов здійснювався промисловим судном, яке належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, за допомогою риболовецьких сіток загальною довжиною близько 400 метрів.

На місці події слідчо-оперативна група відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції виявила понад 200 кілограмів риби. За попередніми підрахунками рибному господарству України завдано збитків на суму близько півтора мільйона гривень.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Зайняття незаконним рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)