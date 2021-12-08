На Полтавщині поліцейські вилучили у наркозбувачів канабісу майже на мільйон гривень

Організували збут наркотичних засобів двоє чоловіків, жителів м. Кременчука. Один вирощував коноплі та переробляв їх у канабіс, а його спільник збував заборонені речовини вузькому колу споживачів під час особистих зустрічей. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Викрили злочинну діяльність двох кременчуківців оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції.

Встановлено, що 51-річний чоловік на території власного домогосподарства вирощував рослини конопель елітних сортів в тепличних умовах. Далі отриманий «урожай» переробляв у канабіс, який постачав своєму 40-річному спільнику для подальшого збуту. Розповсюджували наркотики на території м. Кременчука обмеженому колу споживачів і лише під час особистих зустрічей за готівковий розрахунок.

Оперативники затримали наркодилерів, коли вони збули чергову дозу наркотику. Під час санкціонованих обшуків за їх місцем мешкання поліцейські вилучили понад 10 кг канабісу та незареєстровану мисливську зброю.

Національна поліція України