На Полтавщині поліцейський роззброїв неадеквата, який розмахував ножем, лякаючи перехожих

Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції, повідомив: «Інцидент стався на вулиці Кашинського.

Оперативник побачив чоловіка, який хаотично рухався дорогою, лякаючи ножем громадян. Поліцейський миттєво відреагував на реальну загрозу для життя і здоров’я людей – роззброїв хулігана та викликав слідчо-оперативну групу.»

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), дізнавачі встановлюють причину агресивної поведінки 38-річного чоловіка.

Як з’ясувалося, грубе порушення громадського порядку фігурант вчиняє не вперше. У 2020 році слідчі, під процесуальним керівництвом Миргородської місцевої прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт відносно нього за хуліганство на міському цвинтарі. // Вартові еспресо