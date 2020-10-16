На Полтавщині поліція розшукала двох злодійок, які викрали у пенсіонерів понад 3000 доларів

Поліцейські оперативно встановили особи двох жінок, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці грошових коштів з осель пенсіонерів у Полтаві. Поліція відкрила два кримінальних провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

У червні до поліції міста Полтава звернулася пенсіонерка, 1945 року народження, та повідомила, що до її квартири зайшли дві невідомі жінки, які під приводом продажу молочних продуктів за зниженими цінами заволоділи коштами в сумі 2100 доларів США та 6000 гривень.

Аналогічне кримінальне правопорушення сталося у Полтаві й на початку жовтня. Знову дві жінки зайшли до помешкання пенсіонерки, 1939 року народження, та викрали в неї 24 000 гривень.

«Отримавши інформацію 5-го жовтня про крадіжку 24 тисяч гривень у пенсіонерки Полтави, ми орієнтували всі наряди поліції на виявлення та затримання двох жінок, опис яких надали потерпілі. Працюючи відповідно до отриманих орієнтувань, оперативники карного розшуку області, спільно з колегами Полтавського відділу поліції, досить швидко встановили підозрюваних. Ними виявилися дві жінки, 1995 та 2000 років народження, мешканки Харківської області. Наразі особи дають пояснення слідчому. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу», — повідомив начальник Управління карного розшуку поліції Полтавщини Сергій Махно.

За фактами крадіжок слідчими Полтавського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, в ході яких жінок перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та держави.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за інформацією Управління карного розшуку ГУНП)