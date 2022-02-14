На Полтавщині поліція встановила особу жінки, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень чоловікові

До відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції 13-го лютого, близько 19:50, надійшло повідомлення від медиків, що в одній із квартир по вулиці Гірників у Горішніх Плавнях чоловік отримав ножове поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановила підозрювану особу.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники місцевої поліції.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, внаслідок якого 36 річна місцева жителька завдала ножового поранення 37-річному місцевому мешканцю. Потерпілого одразу госпіталізували до реанімації місцеві лікарні. За інформацією медиків, стан чоловіка тяжкий. Фігурантці повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького

райуправління поліції)