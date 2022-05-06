На Полтавщині психічно хворий ножем убив жінку та поранив чоловіка

Решетилівською окружною прокуратурою до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 25-річного жителя Білицької територіальної громади за вчинення умисного вбивства особи та закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наприкінці лютого цього року під час вживання спиртних напоїв у ході виниклого конфлікту між гостями та господарем будинку останній кухонним ножем завдав у шию та обличчя жінці 7 ударів, несумісних із життям, а одного з присутніх чоловіків цим же ножем двічі вдарив у шию та потилицю, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

За висновками експертів, наразі чоловік виявляє ознаки психічної хвороби, що позбавляє його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому він не підлягає покаранню.

Довідково: відповідно до ч. 3 ст. 19 Кримінального кодексу України не підлягає покаранню особа, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, після одужання особа може підлягати покаранню.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури