На Полтавщині судитимуть організовану групу, яка привласнила активи сільгосптовариств на ₴165 мільйонів

П’ятьох жителів різних областей України обвинувачують у привласненні майна трьох сільськогосподарських товариств, розташованих на території Харківської області, на суму 165 мільйонів гривень.

Нагадаємо, протиправну діяльність групи поліція припинила у жовтні 2020 року. Спільникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України: вчинення організованою групою протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки, а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, за погодженням з Полтавською обласною прокуратурою, за оперативного супроводження регіонального управління стратегічних розслідувань, 30 січня спрямували обвинувальний акт відносно учасників організованої групи до суду для розгляду по суті. Слід зазначити, що за результатами реалізації комплексу слідчо-оперативних заходів завдані протиправними діями збитки відшкодовані в повному обсязі».

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)