На Полтавщині судитимуть організовану групу за виготовлення фальсифікату під виглядом відомих брендів

Податковою міліцією Полтавської та Дніпропетровської областей під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність організованої групи осіб, яка незаконно виготовляла та збувала алкогольні напої на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.28, ч.1 та ч.2 ст.204 Кримінального кодексу України встановлено трьох мешканців м. Кривий Ріг, які попередньо зорганізувавшись здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.

Так, вказані особи організували діяльність підпільного цеху, в якому виготовлялися фальсифіковані алкогольні напої під виглядом відомих брендів «Metaxa», «Jim Beam», «Jack Daniels», «Attikus», «Absolut», «Jelzin», «Finlandia», «Baileys», «Chivas». В подальшому вони реалізовувалися на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей, у т.ч. з використанням мережі Інтернет і мобільних мессенджерів.

В рамках кримінального провадження проведено 18 обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності вказаних осіб, в ході яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості понад 5,3 тон, обладнання і тару, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

За результатами проведення слідчих дій та експертиз вилучених алкогольних напоїв трьом учасникам незаконної діяльності повідомлено про підозри.

У жовтні поточного року дане кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Відповідальність за вказані правопорушення передбачена у вигляді штрафу від 85 000 до 170 000 гривень та позбавлення волі від 3 до 5 років.

Державна фіскальна служба України