На Полтавщині у зґвалтуванні вагітної звинувачують поліцейського

У Полтавській області двоє осіб, серед яких поліцейський, зґвалтували жінку.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

“12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.

“Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що в ЗМІ повідомляють, що жінка, яку зґвалтували вагітна.