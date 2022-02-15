На Полтавщині вибухнув бензовоз. Водій загинув (фото)

До поліції Полтавщини 14 лютого, близько 20:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що поблизу села Бродщина (Кобеляцька громада), Полтавського району вибухнув бензовоз.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.

За попередньою інформацією слідства, унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув водій вантажівки, мешканець Київщини, 1975 року народження. Рятувальники пожежу ліквідували.

Наразі за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією СУ ГУНП)