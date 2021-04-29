На Полтавщині викрили у хабарництві керівника дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії
10 000 гривень неправомірної вигоди щомісяця повинен був сплачувати посадовцю підприємець за оренду складських приміщень за заниженою ціною.
Сьогодні, 29 квітня, керівника хлібокомбінату викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Посадовець отримав від підприємця 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання в оренду складських приміщень. Кошти правоохоронці вилучили з місця затримання.
Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України