На Полтавщині викрили злочинну групу кримінального «авторитета», причетну до замаху на замовне вбивство

У скоєнні особливо тяжкого злочину підозрюються четверо чоловіків. Один з них – кримінальний авторитет, якому, окрім організації замаху на умисне вбивство у Полтаві, інкримінують злочинний вплив на кримінальне середовище в області.

Учасників злочинної групи викрили у Кременчуці працівники слідчого управління поліції Полтавщини спільно з управлінням карного розшуку та регіональним управлінням стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, злочин відбувся в обласному центрі на вул. Нижньомлинській, 12 січня цього року. Близько 12-ї години до одного з приміщень, розташованих за цією адресою, під’їхав мотоцикл з двома невідомими. Один із них здійснив кілька пострілів у чоловіка. Після чого мотоцикл з порушниками зник з місця події, а потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні.

Негайно були організовані оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання злочинців. За пів години після скоєння злочину поліцейські виявили обгорілий мотоцикл без номерних знаків, на якому пересувалися підозрювані, у лісосмузі на вул. Головка.

Понад три місяці досвідчені оперативники та слідчі працювали над обробкою та аналізом значного обсягу інформації та проводили необхідні процесуальні дії.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«19 травня, після проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів, нам вдалося вийти на слід учасників злочинної групи, причетних до замаху на вбивство. За адресами проживання фігурантів слідчими проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких вилучені речові докази. На даний час чотирьом особам повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Крім того, одному з фігурантів, який має статус так званого «кримінального авторитета» та є організатором вчинення даного злочину, інкримінують умисне встановлення або поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні».

На часі слідчі, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, підготували клопотання до суду щодо взяття фігурантів під варту.

Досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частинами 3, 4, 5 статті 27 (співучасть у кримінальному правопорушенні – організатор, підбурювач, пособник), пункти 11 та 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), а також за частиною 3 статті 255-1 (умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу). Тривають слідчі дії.

Якщо суд визнає фігурантів винними у скоєнні інкримінованих злочинів, їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини