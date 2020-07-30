На Полтавщині за хабарництво затримано колишнього працівника внутрішньої безпеки поліції

Звільненого за дисциплінарне порушення капітана поліції, який проходив службу у Полтавському Управлінні внутрішньої безпеки НПУ, працівники Державного бюро розслідувань затримали на одержанні хабара.

Сьогодні, 30 липня, був затриманий за корупційні дії колишній співробітник Полтавського УВБ НПУ.

У травні 2020 року старший оперуповноважений УВБ на зауваження свого керівництва про незадовільне виконання службових обов’язків висловив бажання піти з поліції. Коли поліцейському запропонували написати відповідний рапорт — він самовільно залишив місце роботи, не з’явившись на службі і наступного дня.

За фактом відсутності на роботі без поважних причин керівництвом ДВБ НПУ проведено службову перевірку та 23 липня 2020 року реалізовано дисциплінарне стягнення — звільнення зі служби з органів НПУ.

Усвідомлюючи, що факт прогулів не залишиться безкарним, що ДВБ — підрозділ поліції з особливими функціями, співробітники якого мають бути зразком для колег з інших служб, колишній капітан поліції вдався до хабарництва. За що був затриманий зі спільниками «на гарячому» працівниками ДБР.

Подробиці затримання будуть оприлюдненні на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Керівництво ДВБ НПУ буде сприяти в наданні необхідної допомоги слідчим органам, з метою притягнення винного до відповідальності. Також наголошує, що подібні випадки є неприпустимими у службі внутрішньої безпеки НПУ!

Викриті у небажанні гідно нести службу чи схильності до протиправних дій — будуть звільненні з лав поліції/притягнуті до суворої відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України