На Полтавщині затримали чоловіка, підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень родичу

До відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції 11-го березня, близько 18-ї години, надійшло повідомлення від медиків, що в одному із сіл Зіньківської громади до прибуття карети швидкої медичної допомоги помер місцевий мешканець.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду на тілі загиблого, 1982 року народження, виявили тілесні ушкодження.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавської області, повідомив: «Під час слідчих дій поліцейські встановили причетність до насильницького злочину родича загиблого, 1984 року народження. Чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)