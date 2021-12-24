На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на поліцейських

У Полтаві, по вулиці Героїв Сталінграда, 23-го грудня місцевий чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насильство. Фігурант здійснив розпилювання засобу сльозогінної дії марки «Кобра» в обличчя двом поліцейським, чим спричинив їм хімічні опіки очей. Нападника затримали та відкрили кримінальне провадження. Крім того, за вчинення домашнього насильства кривднику вручено тимчасовий заборонний припис.

Іван Ващенко, т.в.о. начальника Полтавського районного управління поліції, повідомив: «Нападником виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який неодноразово вчиняє домашнє насильство відносно своєї матері, 1948 року народження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії».

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення судом вини чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)