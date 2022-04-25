На Полтавщині затримали чоловіка, який завдав смертельних тілесних ушкоджень родичу

У нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 34-річному мешканцю міста Зіньків підозрюють 59-річного місцевого жителя. Наразі особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На лінію «102» поліції Полтавщини 24-го квітня, близько 21:30, надійшло повідомлення від медичних працівників міста Зіньків, що до центрально лікарні доставлено місцевого жителя, 1987 року народження, із ножовим пораненням.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення №4 (м.Зіньків) Полтавського районного управління поліції, які упродовж півгодини встановили та затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 59-річний родич потерпілого.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 59-річний підозрюваний завдав ножем 34-річному родичеві тілесні ушкодження не сумісні з життям. Наразі слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу».

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції та СУ ГУНП)