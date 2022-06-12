На Полтавщині затримали нетверезого водія, який здійснив наїзд на патрульних

До поліції Кременчука 11 червня, близько 20:50, надійшло повідомлення від громадян про бійку біля розважального закладу, розташованого в с. Потоки Кременчуцького району. На місце виклику одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького райуправління. Поліцейські побачили, що двоє осіб, причетних до бійки, намагаються втекти на автомобілі. Патрульні одразу розпочали переслідування правопорушників.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович зазначив:

«Під час переслідування транспортного засобу поліцейські неодноразово подавали водієві сигнали про зупинку, але той ігнорував законні вимоги патрульних. Невдовзі поліцейським вдалося наздогнати правопорушників та змусити водія зупинитися. Однак, коли патрульні вийшли зі службового автомобіля та попрямували до автівки втікача, водій раптово розпочав рух та здійснив наїзд на обох правоохоронців. Не дивлячись на те, що обоє поліцейських отримали тілесні ушкодження, правопорушників вдалося затримати.

З’ясувалось, що автомобілем керував місцевий чоловік, 1992 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім водія в салоні авто перебував ще й 32-річний пасажир. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння стосовно водія поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 30-річного водія затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за матеріалами Кременчуцького районного управління поліції)