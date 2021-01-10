На Полтавщині затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим

У Кременчуці чоловік погрожував перехожим предметом, схожим на пістолет. Поліцейські припинили його протиправні дії, відкрито кримінальне провадження.

До поліції 9 січня на лінію «102» надійшло повідомлення від перехожих, що по пров. Грозненський, поряд зі школою, відбувається конфлікт між чоловіком та жінкою. Після того, як охоронниця одного із навчальних закладів міста Кременчука зробила їм зауваження, чоловік почав погрожувати перехожим предметом, схожим на пістолет.

На місце події прибули патрульні поліцейські, які припинили протиправні дії чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.

«Правопорушником виявився місцевий раніше судимий чоловік, 1982 року народження. При поверхневому огляді у нього виявлено два предмети, схожі на пістолети та ніж. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї», — повідомив Іван Жук, начальник поліції Кременчука.

Речові докази направлені на експертизу.

Вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавської області