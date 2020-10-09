На Полтавщині затримали учасників злочинної групи, які привласнили майна більше ніж на ₴164 мільйони

Учасникам організованої злочинної групи інкримінують протиправне заволодіння майном трьох товариств з обмеженою відповідальністю та частками їх засновників. Спільники діяли шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, печаток та бланків.

Протиправну діяльність п’ятьох осіб, які зорганізувалися для вчинення кримінальних правопорушень, викрили працівники слідчого управління поліції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Загальна вартість активів, привласнених учасниками злочинної групи, становить понад 164 мільйони гривень. Фігурантів затримали та вручили підозри за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України – протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями їх засновників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою».

Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Слідчого управління

поліції Полтавської області)