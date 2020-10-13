На Полтавщині завершено досудове розслідування відносно членів злочинної організації, до якої входило 11 осіб

У ході досудового розслідування слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, довели, що фігуранти злочинної організації з червня 2019 року по лютий 2020 року займались незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним мешканцям Кременчука.

Діяльність вказаної організації викрита співробітниками Полтавського управління ВБ ДВБ НПУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Наразі обвинувальний акт скерований до суду.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Слідством встановлено, що керівники злочинної організації налагодили безперебійне постачання заборонених речовин із міста Дніпро та підпільної лабораторії, розташованої в Кременчуцькому районі, де виготовляли психотропну речовину – метамфетамін. Під час санкціонованих обшуків слідчими виявлено та вилучено лабораторне обладнання, близько 1 кг наркотичної речовини, 200 розфасованих зіп-пакетів із метамфетаміном, 30 зіп-пакетів із канабісом, три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї, два мільйони гривень готівкою та елітні автомобілі».

За фактами протиправної діяльності злочинної організації слідчими розслідувані кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину злочинною організацією), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотичних засобів), ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Відносно всіх членів злочинної організації Октябрським районним судом міста Полтави обрано запобіжні заходи. Сім фігурантів тримаються під вартою з визначеним розміром застави від 420 тис. грн. до 9,5 млн. грн.. Один перебуває під домашнім арештом. Ще один – під заставою. І двох оголошено в розшук.

У разі доведення судом вини, членам злочинної організації загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За матеріалами слідчого управління ГУНП)